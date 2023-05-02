Нечуйвитер Мартын Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нечуйвитер
- Имя
- Мартын
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 324
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8402. НЕЧУЙВИТЕРЪ, МАРТЫНЪ МОИсеевъ, 35 л. К. Чигирин. у., Златопольск. в., с. Капитоновки; — Уманск. О. С., 20 Сент. 910, 152 м. 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 907 г. № 16185, кот. пост. по сов. съ приг., напей въ 909 г. № 105668. | 92 15258 169 М,
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