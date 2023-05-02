Макарьев Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макарьев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66705. МАКАРЬЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ. Каз. ст. Больше-Алматинской, Вѣрнен. у., 17 л.; — Вѣрнен. О. С., 4 п. 134, 135, 140, 148, 149 и 2 ч. 1455 У., тюр. 2 г. Исп. 13 Іюля 907.
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