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Демченко Захар Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демченко
Имя
Захар
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
20 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
46436. ДЕМЧЕНКО, ЗАХАРЪ ЕФИМОВЪ. К. Чигирин. у., Александровск. в., с. Голикова, 38 л.; — Чигирин. С. М. См 169 и 2 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 20 Іюня 905.

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