Демченко Захар Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демченко
- Имя
- Захар
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46436. ДЕМЧЕНКО, ЗАХАРЪ ЕФИМОВЪ. К. Чигирин. у., Александровск. в., с. Голикова, 38 л.; — Чигирин. С. М. См 169 и 2 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 20 Іюня 905.
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