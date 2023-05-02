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Тоболин Иван Агафонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тоболин
Имя
Иван
Отчество
Агафонович
Дата исполнения приговора
17 февраль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4106. ТОБОЛИН, ИВАН АГАФОНОВИЧ, 38 и Гр. г. Воронежа;—Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Должн. прест., лиш. св. 1 г. Исп. 17 февр. 922.

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