Лунев Илларион Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунев Илларион Федоров

Лунев Илларион Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лунев
Имя
Илларион
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
23 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
66590. ЛУНЕВЪ, ИЛЛАРІОНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Барнаульск. у., в. и с. Орденскаго, 25 л.; — Томск. О. С., 148 и 1 ч. 1483 У., арест. отд. 1 г. Исп. 23 Іюля 907.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close