Лунев Илларион Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лунев
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66590. ЛУНЕВЪ, ИЛЛАРІОНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Барнаульск. у., в. и с. Орденскаго, 25 л.; — Томск. О. С., 148 и 1 ч. 1483 У., арест. отд. 1 г. Исп. 23 Іюля 907.
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