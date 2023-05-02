Вакулин Андрей Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вакулин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13672. ВАКУЛИН, АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ, 22 л. Гр. Усть-Медведицк. окр., Сидоровск. в.; — Н. С. 1 р. Усть-Медведицк. окр. Грабеж, пр. р. 3 г. Исп. 16 марта 920.
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