Самотаев Яков Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамотаев Яков Трофимович

Самотаев Яков Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самотаев
Имя
Яков
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
03 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
10969. Самотаев Яков Трофимович, 50 л., Козловск. у., Градско-Стрелецк. в. Тамбовск. Г. С. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 3/І—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close