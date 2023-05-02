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Саргин Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саргин
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
10 январь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3044. САРГИН, ИВАН ИВАНОВ, 30 л. Сс. -п. Амурск. обл., Красноярск. в., рд. Верхотурск. у., в. зав. Нейвошайтанского; — Благовещенск. О. С. Коно-крад. с лиш. пр., ар. отд. 1½ г., с зач. 5 м. пр. з. Исп. 10 Янв. 918. 912 39650 1523 У.

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