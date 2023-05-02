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Павловский Юрий Мартынович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павловский
Имя
Юрий
Отчество
Мартынович
Дата исполнения приговора
04 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
27440. ПАВЛОВСКИЙ, ЮРИЙ МАРТЫНОВИЧ, 45 л. Гр. Тенсенск. у., Замитенск. в. и д.; — Н. С. 1 уч. Крестецк. у. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 16 д. пр. з. Исп. 4 марта 920.

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