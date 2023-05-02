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Прокофьев Степан Прокофьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прокофьев
Имя
Степан
Отчество
Прокофьев
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 488
Источник
Скан
Оригинальная запись
25718. ПРОКОФЬЕВЪ, Степанъ Прокофьевъ. Отст. ряд., 41 род. Лаишев. у., Чирповск. в., въ с. Смолдіяровѣ; приг. М. С. 3 уч. г. Казани (во 2 р., по разл.), по 14, 169 и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 5 м. Исп. 21 Дек. 1886 г.

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