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Луговой Петр Евдокимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Луговой
Имя
Петр
Отчество
Евдокимов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
135434. ЛУГОВОЙ, ПЕТРЪ ЕВДОКИМОВЪ. Мщ. г. Ростова (на/Д.), 30 л.; — М. С. 2 уч. Ростов. (на/Д) окр. 4 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Сент. 909.

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