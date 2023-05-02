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Нестрата Рох Войцехов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нестрата
Имя
Рох
Отчество
Войцехов
Дата исполнения приговора
26 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
34025. НЕСТРАТА, РОХЪ ВОЙЦѢХОВЪ. К. турск. у., гм. Ковале-Панскіе, д. Оржеповъ, 11 л.; — Гм. С. 3 окр. Лодзин. у., 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родител. Исп. 26 Марта 905.

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