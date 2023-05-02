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Юренев Николай Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юренев
Имя
Николай
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 368
Источник
Скан
Оригинальная запись
15745. Юренев Николай Иванов., 21 г., Тагильск. окр., Кыновск. р. Н. С. 9 уч. Тагильск. окр. Ст. 162 п. "б", л. с. 9 м. 25 д. 14 сент. 927.

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