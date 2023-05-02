Малышев Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малышев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26279. МАЛЫШЕВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 28 л. Гр. Петровск. у., Верхозимск. в. и с.; — П. С. 23 стр. зап. п-ка Приволжск. окр. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 26 мая 920.
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