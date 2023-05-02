Кислов Павел Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кислов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5960. КИСЛОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ, 40 л., Муромск. у., Кавардицк. в., д. Афанасовка, Н. С. 2 уч. Муромск. у., Ст. 186, пор. пр. 3 г., Исп. 4 апр. 923.
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