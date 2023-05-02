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Чикуров Алексей Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чикуров
Имя
Алексей
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
Источник
Скан
Оригинальная запись
141254. ЧИКУРОВЪ, АЛЕКСѢЙ ПЕТРОВЪ. К. Сарапульск. у., Арзамасцевск. в., д. Гремячаго Ключа, 19 л., рд. т. же у. и в., въ д. Шигулевѣ; — Пермск. О. С. 10 Сент. 909, 140, 149 и 1642 У., тюр. 2 г. Исп. 17 Окт. 909. | 907 86725 169 М.

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