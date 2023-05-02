Шотин Степан Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шотин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8305. ШОТИН, СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 30 л. Гр. Устюжнск. у., Соминск. в.. д. Кобелева; - М. Н. С. 9 уч. Устюжнск. у. Кража, прин. раб. 1 г., по амнист. В. Ц. И. К. от нак. освоб.
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