Васильев Григорий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45656. ВАСИЛЬЕВЪ, ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬевъ. Сс.-п. Краснояр. у., Частоостровск. в., д. Стрѣшневой, 56 л., рд. Зубцов. у., въ в. и с. Ваковскомъ; — Краснояр. О. С. (въ 5 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 4 Іюня 905. | 903 20416 1655 У. | 74 24938 170 М. | 99 90418 1655 У. | 71 10475 172 М.
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