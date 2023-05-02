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Дудин Тимофей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дудин
Имя
Тимофей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
22 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4165. ДУДИН ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 31 г., Пугачевск. у., Андросовск. в. и с. В. Т. Триб. Сев.-Восточн. окр. Ст. 208 ч. 3, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 4 г. Исп. 22 февр. 923.

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