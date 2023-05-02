Беликов Иван Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беликов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143678. БѢЛИКОВЪ, ИВАНЪ ФИЛИПповъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Мглина, 32 л., рд. въ пос. Клинцахъ, Суражск. у.; — Кіев. О. С., 134, 135, 9, 114 и 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 14 Окт. 909. | 903 84572 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 79639. | 901 26253 169 М.
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