Мацурова Юлия Геляровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мацурова
- Имя
- Юлия
- Отчество
- Геляровна
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26488. МАЦУРОВА, ЮЛИЯ ГЕЛЯРОВНА, 23 л. Гр. Вилейск. у., Лугаовск. в., д. Мацуры; — Н. С. Сущевско-Мариинск. р. 2 отд. г. Москвы. Прест. по службе, лиш. св. 1 г., с зач. 4 м. и 8 д. пр. з. Исп. 27 апр. 920.
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