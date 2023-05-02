Семенюк Никифор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменюк Никифор Матвеевич

Семенюк Никифор Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенюк
Имя
Никифор
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
10494. СЕМЕНЮК НИКИФОР МАТВЕЕВИЧ, 24 л., Рыльск. у., Бурынск. в., д. Жуковки. Н. С. 11 уч. Рыльск. у. Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24/Х — 24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close