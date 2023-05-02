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Пудовищенков Федор Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пудовищенков
Имя
Федор
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
28 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
27972. ПУДОВИЩЕНКОВ, ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ, 18 л. Гр. Великолуцк. у., Медведовск. в., д. Малышево; — Н. С. 9 р. Великолуцк. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 28 июля 920.

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