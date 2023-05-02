Волков Петр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1925
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1142. Волков Петр Михайлович, 25 л., Звенигородск. у., Кубинск. в., д. Гагарки. Н. С. 3 уч. Звенигородск. у. Ст. 176, лиш. св. 1 г. и пор. по. 3 г. П. в. з. с. 25/ХІ—25.
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