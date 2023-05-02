Барановский Тимофей Логгинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барановский
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Логгинович
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1485. Барановский Тимофей Логгинович, 25 л., б. Омск. г., Тарск. у., Рыбинск. в., д. Михайловской. Н. С. 5 уч. Тарск. у. Ст. ст. 81 6 189, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 22 авг. 926.
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