Землянсков Александр Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Землянсков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4933. ЗЕМЛЯНСКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 27 л., Саратовск. у., Вязовск. в. и с. Н. С. 4 уч. Саратовск. у. Ст. 140, пор. пр. 5 л. Исп. 27 марта 923.
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