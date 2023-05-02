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Кузнецов Сергей Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Сергей
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
20 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7363. КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 32 л., Медынск. у., Троицк. в., д. Маслово. Н. С. 5 уч. Медынск. у. Ст. 180 п. п. «б» и «ж», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 20 марта 92З.

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