Кузнецов Сергей Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7363. КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 32 л., Медынск. у., Троицк. в., д. Маслово. Н. С. 5 уч. Медынск. у. Ст. 180 п. п. «б» и «ж», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 20 марта 92З.
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