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Грязнов Андрей Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грязнов
Имя
Андрей
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3517. ГРЯЗНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 22 л., Московск. г., ст. Крюково. В. Т. 1 стр. корп. б. Петроградск. окр. Ст. 208 ч. 3, лиш. св. 1 г. Исп. 17 сент. 923.

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