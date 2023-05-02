Грязнов Андрей Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грязнов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3517. ГРЯЗНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 22 л., Московск. г., ст. Крюково. В. Т. 1 стр. корп. б. Петроградск. окр. Ст. 208 ч. 3, лиш. св. 1 г. Исп. 17 сент. 923.
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