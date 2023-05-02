Захаров Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- __ январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4885. ЗАХАРОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 26 л., Сергиевск. у., Путиловск. в. и д. Московск. Губревтриб. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 4 г. 7 м. 18 д. и пор. пр. 3 г. Исп. в январе 923.
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