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Захаров Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4885. ЗАХАРОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 26 л., Сергиевск. у., Путиловск. в. и д. Московск. Губревтриб. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 4 г. 7 м. 18 д. и пор. пр. 3 г. Исп. в январе 923.

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