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Гурзун Федор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гурзун
Имя
Федор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
46355. ГУРЗУНЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ. Царан. Бѣлецк. у., Вишкаренск. в., с. Нападенъ, 21 г.; — У. Чл. О. С., по Кѣлецк. у., 14¹, 16 и 3 п. 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 28 Мая 905.

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