Гольдфельд Мария-Эстера Хаимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гольдфельд
- Имя
- Мария-Эстера
- Отчество
- Хаимова
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46165. ГОЛЬДФЕЛЬДЪ, МАРІЯ-ЭСТЕРА Хаимова (урожд. Фарбякъ). Мщ. г. Бѣлы, 36 л.; — С. М. С. 1 окр. Сѣдлецк. г., 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 13 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.