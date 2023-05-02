Шаболин Петр Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаболин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11853. ШАБОЛИН, ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 22 л. Гр. г. Котельнмча; — П. С. при штабе войск Т. А. О. Н. Подлог, лиш. св. 5 л. Исп. 29 окт. 920.
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