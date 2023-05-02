Цынков Василий Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цынков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141027. ЦЫНКОВЪ, ВАСИЛІЙ МАКСИМОВЪ. К. Чернск. у., в. и с. Троицкаго, 35 л.; — Москов. Ст. М. С. Николаев. уч. 4 Сент. 909, 3 п. 14, 14¹, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 25, счит. ср. съ 4 Сент. 909. | 907 20729 172 М. | 905 78182 172 М.
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