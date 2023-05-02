Рейзенберг Вильгельм Ансов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рейзенберг
- Имя
- Вильгельм
- Отчество
- Ансов
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34973. РЕЙЗЕНБЕРГЪ, ВИЛЬГЕЛЬМЪ (Вилле) Ансовъ. К. Гольдингон. у., Шрунденск. в., 30 л.; — Либав. О. С. (во 2 р.), 4 п. 134, 135, 236, 238 и 1 ч. 942 У., арест. отд. 3 г., а по Выс. повел. 1 г. Исп. 7 Апр. 905. | 902 76983 177 М.
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