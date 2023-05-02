Сбарских Владимир Макарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сбарских
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Макарович
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28548. СБАРСКИХ, ВЛАДИМИР МАКАРОВИЧ, 34 л. Гр. Н.-Николаевск. у., Дупленск. в. и п.; — Н. С. 6 уч. Н.-Николаевск. у. Кража, лиш. св. 6 л. Исп. 31 мая 920.
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