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Улевич Иван Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Улевич
Имя
Иван
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
12299. УЛЕВИЧ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 22 л., Волынск. г., Шепетовск. окр., Славутск. р., д. Радищева и. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. Ст. 1 Ч. 206, лиш. св. 2 Г. П. В 3. С. 12/ХІ—24.

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