Улевич Иван Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Улевич
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12299. УЛЕВИЧ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 22 л., Волынск. г., Шепетовск. окр., Славутск. р., д. Радищева и. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. Ст. 1 Ч. 206, лиш. св. 2 Г. П. В 3. С. 12/ХІ—24.
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