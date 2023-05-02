Ампилогов Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ампилогов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44851. АМПИЛОГОВЪ, ИВАНЪ СТЕПАновъ. К. Кромск. у., Муравльск. в., с. Старыхъ-Турьевъ, 17 л.; — Орловск. О. С., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Мая 905.
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