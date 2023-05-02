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Ампилогов Иван Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ампилогов
Имя
Иван
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44851. АМПИЛОГОВЪ, ИВАНЪ СТЕПАновъ. К. Кромск. у., Муравльск. в., с. Старыхъ-Турьевъ, 17 л.; — Орловск. О. С., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Мая 905.

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