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Мотков Михаил Нилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мотков
Имя
Михаил
Отчество
Нилович
Дата исполнения приговора
21 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
4843. Мотков Михаил Нилович,37 л. Гр. Зубцовск, у., Кругловск, в., с. Каледина; — Н. С. Сухаревск, уч. Сокольническ. р-на г. Москвы. Кража и предлож. взятки, лиш. св. 6 м. Исп. 21 июля 919.

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