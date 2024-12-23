Никитин Михаил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- __ февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34047. НИКИТИНЪ, МИХАИЛЪ ВАСИЛЬевъ (онъ же Борисовъ). К. Ефремов. у., Замараевск. в., д. Кобылинки, 28 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С. (въ 3 р.), 2 п. 134, 152, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. въ Февр. 905. | 908 25254 172 М. | 902 89574 170¹ М., по сов. съ приг., напеч въ 902 г. № 56342.
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