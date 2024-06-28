Гавриленко Андрей Кононов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гавриленко
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Кононов
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45930. ГАВРИЛЕНКО, АНДРЕЙ КОНОновъ. К. Миргород. у., Шишакск. в., х. Зубова, 40 л.; — Полтав. О. С., 169 М., 134, 135, 152 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 10 Мая 905.
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