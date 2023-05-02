Гуляев Александр Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуляев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102109. ГУЛЯЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКсѣевъ, 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Килогрив. у., Халбужск. в., д. Копцова; — Вологод. О. С., 3 Мая 911, 16¹ и 170¹ М., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Устюгск. у. отъ 18 Дек. 910 г. (1 ч. 975 11 977 У., тюр. 4 м.), тюр. 1½ г., съ зач. 10 м. предв. заключ. Исп. 4 Іюня 911. | 909 37590 1647 У.
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