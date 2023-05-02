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Зуйков Иван Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зуйков
Имя
Иван
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5055. ЗУЙКОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ, 22 л., Волоколамск. у., Ацинск. в., с. Покровского. Московск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Срок исп. не указ., осужд. 29 октября 923.

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