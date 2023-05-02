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Чиркунов Гавриил Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чиркунов
Имя
Гавриил
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
04 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8043. ЧИРКУНОВ, ГАВРИИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Хвалынск. у., Скибинск. в., д. Н.-Яблонки; - Форпостинск. Н. С. Астраханск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 4 марта 919.

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