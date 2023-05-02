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Худайбергенев Джалкей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Худайбергенев
Имя
Джалкей
Дата исполнения приговора
24 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 345
Источник
Скан
Оригинальная запись
99747. ХУДАЙБЕРГЕНЕВЪ, ДЖАЛКЕЙ, 46 л. К. изъ сс. о-ва Сахалина, рд. Астраханск. г., Ханск. ставки, (Рынъ-Пески) во Внутревной кирг. ордѣ; — Троицк. О. С., 20 Мая 911, 152¹, 3 ч. 1655, 2 и З п. 1659, 1 и 2 п. 1659¹ У., арест. отд. 1 г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 24 Іюня 911. | 96 102031 1634 У.

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