Худайбергенев Джалкей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Худайбергенев
- Имя
- Джалкей
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 345
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99747. ХУДАЙБЕРГЕНЕВЪ, ДЖАЛКЕЙ, 46 л. К. изъ сс. о-ва Сахалина, рд. Астраханск. г., Ханск. ставки, (Рынъ-Пески) во Внутревной кирг. ордѣ; — Троицк. О. С., 20 Мая 911, 152¹, 3 ч. 1655, 2 и З п. 1659, 1 и 2 п. 1659¹ У., арест. отд. 1 г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 24 Іюня 911. | 96 102031 1634 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.