Белоусов Модест Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белоусов
- Имя
- Модест
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1808. Белоусов Модест Петрович, 32 л., Енисейск. г., Ачинск. у., Никольск. в. и с. Сибирск. Крайсуд. Ст. 167, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 14 авг. 926.
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