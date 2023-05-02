Коркин Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коркин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15741. КОРКИН, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 57 л. Гр. Никольск. у., Б.-Захаровск. в., д. Н.-Лукиной Горы; — Р. Т. Северо-Двинск. г. Контр. рев. действ., лиш. св. 6 л. по амн. нак. сокр. на ⅔, с зач. 2 м. 7 д. пр. з. Исп. 29 янв. 920.
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