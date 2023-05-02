Баллода Антон Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаллода Антон Петров

Баллода Антон Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баллода
Имя
Антон
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
129822. баллода, Антонъ петровъ. Сс.-посел. Балаганск. у., Яндинск. в. с. Аносовскаго, 39 л., рд. въ г. Ригѣ; — М. С. 1 уч. Балаганск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Окт. 909. | 906 60565 1655 У. | 97 74886 170 М. | 99 88693 1655 У. | 95 84762 1647 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close