Баллода Антон Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баллода
- Имя
- Антон
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129822. баллода, Антонъ петровъ. Сс.-посел. Балаганск. у., Яндинск. в. с. Аносовскаго, 39 л., рд. въ г. Ригѣ; — М. С. 1 уч. Балаганск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Окт. 909. | 906 60565 1655 У. | 97 74886 170 М. | 99 88693 1655 У. | 95 84762 1647 У.
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