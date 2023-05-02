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Гусаров Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусаров
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3619. ГУСАРОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 29 л., Самарск. у., Богдановск. в. и с. Н. С. 5 уч. Самарск. у. Ст. 144, лиш. св. 3 г. Исп. 18 сент. 923.

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