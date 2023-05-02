Титов-Жданов Сергей Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Титов-Жданов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 268
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9293. ТИТОВ-ЖДАНОВ (он же СОЛОВЬЕВ) СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 24 л., г. Ленинграда Н. С. 18 отд. г. Ленинграда. Ст. ст. 2 ч. 91, 180 п. "б", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 6/ХІ—26.
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