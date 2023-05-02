Великанов Николай Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Великанов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13763. ВЕЛИКАНОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 26 л. Гр. Краснохолмск. у., Юрьевск. в., с. Щербаково; — Н. С. 2 Городск. р. 1 отд. г. Петрограда. Убийство, лиш. св. 3 г. Исп. 23 нояб. 920.
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